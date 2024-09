Peste suina in otto regioni paura per il prosciutto | Siamo al collasso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) L'epidemia diafricana (PSA) continua a espandersi a un ritmo preoccupante nel territorio italiano, coinvolgendo attualmentee coprendo una zona rossa di oltre 25.000 chilometri quadrati, un'area grande quanto la Lombardia. Partita dal ritrovamento di una carcassa infetta nel territorio di Ovada, la diffusione ha colpito duramente la produzione suinicola nazionale, minacciando, come riportato da Repubblica, in particolare ildi Parma, eccellenza italiana riconosciuta a livello mondiale. Un'epidemia fuori controllo La diffusione del virus ha portato all'abbattimento di 60.000 maiali e alla devastazione di 45 allevamenti, con ritrovamenti di 2.400 carcasse di cinghiali deceduti a causa del virus.