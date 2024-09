Novak Djokovic tutto finito | arriva una dolorosa decisione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024): la dichiarazione del campione serbo che ha lasciato gli appassionati di stucco. “Qualcosa è cambiato”. Quando ci si accorge che l’età avanza inesorabilmente si iniziano a fissare delle priorità. Una “regola” che vale anche per gli sportivi: a fine carriera – sopratse costellata di successi – di solito si comincia a fare qualche calcolo. Come, ad esempio, ridurre il numero di partite da disputare nell’arco di un anno.durante uno degli ultimi match di Coppa Davis – Il Veggente (Ansa)Un discorso che riguarda qualsiasi sport, ma in particolar modo per quelli individuali, in genere più usuranti. Il tennis è uno di questi: lo stiamo vedendo con Rafa Nadal, che dopo aver giocato pochissimo nelle ultime due stagioni per via degli infortuni, quest’anno ha deciso di rientrare esclusivamente per la stagione sul rosso.