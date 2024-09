Missili e sostegno all’Ucraina Kiev aspetta la Von der Leyen e intanto colpisce in Russia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 21 settembre 2024) Una questione di, anzitutto. Quelli chepretende da Usa e Ue ma che questi ultimi, per capricci o ritrosie politiche che spesso poco c’azzeccano con il pacifismo e la strategia militare, concedono con il contagocce. E poi una questione di autorizzazione sull’uso di quegli stessi. Già, proprio così. Perché, non essendo di proprietà ucraina, il governo dideverispettare i contratti vincolanti stipulati con i fornitori occidentali, in alcuni casi anche prima della guerra. Contratti che, per esempio, impediscono di colpire obiettivi oltreconfine (leggi) alle forze armate ucraine, che pertanto spesso sonocostrette a fabbricare droni kamikaze artigianali e «creativi» (ultimamente, ne hanno tirata fuori una serie fatta di parti di legnoda assemblare) per riuscire a colpire le linee nemiche.