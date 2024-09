Mara Venier pronta a stupire | Brignano Masini eTutti gli ospiti di domani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024), nonostante gli imprevisti degli ultimi mesi, non sta nella pelle e si impegna costantemente per offrire un programma vivace e saldo. Così com'è lei. Domenica 22 settembre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi «Fabrizio Frizzi» di Roma, andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di «Domenica In» condotta dalla grande signora della tv italiana. La puntata si aprirà con un'ampia intervista a Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito nel 2022 da una grave ischemia, in studio anche la moglie Laura Speranza e il figlio Andrea. Enricointerverrà invece per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale «I 7 Re di Roma», con il quale debutterà al Teatro Sistina di Roma il prossimo 8 ottobre. Ci si aspetta, in questo blocco, una parentesi di spensieratezza e di risate di cuore.