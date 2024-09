LIVE Trento-Monza 1-0 Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | l’Itas rimonta e dilaga nel finale del primo set 25-20

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 La slash di Lavia 1-0 Il pallonetto di Rychlicki da seconda linea 25-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!si aggiudica inilset,ndo nel24-20 La pipe di Michieletto 23-20 Mano out Marttila da zona 4 23-19 Out la parallela di Marttila da zona 4 22-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-19tempo Flavio 20-19 Out il tocco difficile di Lavia da zona 4 20-18 Errore al servizio19-18 Szwarc vincente da zona 2 in diagonale 19-17 Mano out Michieletto da zona 4 18-17 La diagonale di Szwarc da zona 4 18-16 Aceeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-16 Errore al servizio16.