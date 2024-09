LIVE Olimpia Milano-Venezia 11-2 Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA | partenza sprint EA7 dopo 5?

Leggi tutta la notizia su oasport

LADI NAPOLI-VIRTUS BOLOGNA (SEMIFINALE) DALLE 20.45 Non una, ma DUE stoppate di Caruso su Tessitori e Moretti, si chiude così il primo quarto con il 20-12 di. 20-12 2/2 Casarin. Cerca la penetrazione un molto volitivo Casarin, altri liberi per lui con 42?5 alla fine del quarto. 20-10 Sul rimbalzo arriva Tessitori che appoggia i due punti. 20-8 Trova una coppia di liberi Davide Casarin, che fa 1/2. 20-7 Stoppata irregolare di Parks sulla transizione con appoggio di Tonut, sono due validi. 18-7 1/2 Kabengele. Diop esaurisce i falli di squadra dia -2'19" dalla fine del primo quarto. Pochi secondil'ex Sassari non riesce a tenere Kabengele, e non è sfondamento, ma sono liberi. 18-6 Realizza l'aggiuntivo Dimitrijevic.