LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | alle 11 30 si parte con le FP3 la Ferrari prepara le qualifiche

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Entriamo nel vivo del diciottesimo appuntamento di una stagione che sta diventando quanto mai interessante. Oggi le emozioni non mancheranno confondamentali, come sempre, su un tracciato cittadino! 10.45 Buongiorno e benvenuti a Marina Bay, tra 45 minuti esatti prenderà il via il sabato del Gran Premio di! Come seguire le prove libere 3 e lein tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata dell week end di, diciottesima tappa del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay piloti e team lavoreranno alacremente per essere pronti in vista delle, estremamente importanti per la gara domenicale su una pista dove non è facile superare.