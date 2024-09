L’importante è finire di Adolfo Durante è fuori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024)dal 20 settembre 2024 ècon il nuovo singolo “”, secondo estratto dall’album “Suprema” dedicato alla leggendaria Mina. Scopri “”, il nuovo singolo didedicato alla grande Mina Esce venerdì 20 settembre in radio “”, il nuovo singolo di, secondo estratto dall’album “Suprema” dedicato alla leggendaria Mina. Cosa rappresenta peril singolo “”? Il disco, ambizioso e raffinato, raccoglie le rivisitazioni acustiche del periodo più iconico dell’interprete cremonese, qualche anno prima dal ritiro definitivo delle scene. “”, originariamente pubblicato nel 1975, colpì per il suo testo audace e venne subito censurato per i suoi riferimenti espliciti a un rapporto sessuale tra un uomo e una donna.