Lacrime nello sport si ritira un punto di riferimento per tutti

(Di sabato 21 settembre 2024), dopo 37 anni di straordinaria carriera ha deciso di cambiare mestiere: “È un investimento che non ho più la forza di fare”. Per gli amanti della palla a spicchi è praticamente impossibile non imbattersi, prima o poi, in un suo tweet. È capitato a– anche al di qua dell’oceano – di notare questo cognome lungo e impronunciabile, che rimanda a chiare origini polacche. Parliamo di Adrian Wojnarowski, uno dei giornalisti più seguiti in assoluto degli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il mondo dello, in questo caso il basket, nonché l’insider più noto del “pianeta” NBA. SiAdrian Wojnarowski, re degli scoop dell’NBA – Il Veggente (Ansa)Famosissime le sue “bombe” di mercato lanciate su ESPN. Wojnarowski arriva prima di, che si tratti di una trade oppure di un affare inerente alla free agency. Per lui non sembrano esserci segreti, insomma.