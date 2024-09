La grande paura a Ronta | Stavolta ci siamo salvati ma non siamo protetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) A, nell’ultimo giorno di zona rossa, col sole che sempre più spesso si intervalla alla pioggia sono rimaste una paio di transenne che delimitano via Fornasaccia e qualche stesa di sacchi di sabbia collocati davanti agli ingressi delle case. Ci sono stati garage allagati e qualche abitazione lambita: per fortuna il cataclisma è stato evitato, ma la preoccupazione continua a essere una costante di chi vive in zona. "Ieri si sono visti gli operatori del Comune che hanno pulito i tombini. Sarebbe stato meglio farlo prima , non dopo. E’ anche passato il vicesindaco Christian Castorri per un sopralluogo. Non è una questione di colori politici, ma di interventi che non possono essere più rimandati.