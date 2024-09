La cultura che dà lavoro | Indotto da 87 miliardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Lacome traino per il territorio. È quanto emerge dal rapporto "Io sono2024", la ricerca promossa da Fondazione Symbola che si pone l’obiettivo di offrire una visione dei fenomenili e creativi in Italia, riconoscendoli come un settore economico significativo capace di generare ricchezza. Rimini si conferma ancora una volta tra le prime venti province in Italia dove è più alta l’incidenza del settorele e creativo nell’economia locale. L’incidenza è pari al 2,7% per quanto riguarda il valore aggiuntole, unica provincia dell’Emilia Romagna nella top ten oltre a Bologna (3,2%); guardando all’occupazione l’incidenza è del 3,4% sul totale al pari di Modena e Parma (Bologna 4%). Guidano le due classifiche le tre principali città metropolitane su tutte Milano, seguita da Roma e Torino.