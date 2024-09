La battaglia di Hansan la recensione | un avvincente kolossal epico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 settembre 2024) Prequel de L'impero e la gloria del 2014, Ladiracconta dell'eroicanavale combattuta dall'esercito coreano contro l'invasore giapponese. Su Amazon Prime Video. Nel giugno del 1592, un mese dopo ladi Sacheon, il daimio Wakisaka Yasuharu giunge nella base navale giapponese di Busan per assumere il comando della flotta e contrastare la minaccia rappresentata dal comandante coreano Yi Sun-sin. Da alcuni dei superstiti della precedente schermaglia, apprende dell'esistenza di un nuovo vascello da guerra Joseon e di una nuova tattica che il temibile avversario starebbe utilizzando per difendere la propria terra. Ladivede infatti le forze coreane pronte a tutto pur di non far avanzare il nemico, anche se il piano ha rivelato alcune criticità nel suo design.