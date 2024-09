Ivrea il cadavere di una donna ritrovato nelle acque della Dorea Baltea nel centro della città

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Ildi una– probabilmente tra i cinquanta e i sessant’anni – è stato ripescato nella serata di venerdì – a, dalleDora, poco primadiga nel, all’altezza dell’ultimo tratto di corso Re Umberto. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 20 da alcuni ragazzi che passeggiavano nel corso. I giovani si sono accorti delche galleggiava nel fiume e hanno avvertito le autorità. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, la polizia municipale, i vigili del fuoco, il Saf e le ambulanze del 118. Poco dopo è arrivato anche il sindaco Matteo Chiantore. L’identitàresta un mistero: il corpo non aveva addosso documenti e,ultime 48 ore, non risultano persone scomparse né nella zona del Canavese, né in Valle d’Aosta.