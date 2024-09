Inter-Milan per Inzaghi non solo Dimarco | il dubbio resta sulle fasce – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) In, il recupero di Federicoè chiaramente una buona notizia per Simone, ma uno dei tanti dubbi che si porterà dietro fino all’allenamento di rifinitura di oggi. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilgeneralesu entrambe le. ALTRO– L’si avvicina al derby della Madonnina con pochi dubbi, ma importanti, legati principalmente allelaterali. Mentre a sinistra si attende la decisione su Federico, recuperato dall’infortunio e pronto a tornare titolare, l’incertezza maggiore si concentra sulla fascia destra, dove Simonedeve scegliere tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Il ballottaggio tra i due non è una novità. L’olandese sembra essere in vantaggio.