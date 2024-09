Inchiesta dossier i sassolini di Lotito contro Gravina | Diritti TV Salernitana e Covid Si scagliò contro di me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) L’accordo non rispettato tra il presidente della Figc, Gabriele, e il deputato di Forza Italia, Cosimo Sibilia. Poi la squalifica (revocata) per il presunto utilizzo di calciatori positivi. Infine, la vendita a prezzo irrisorio della. In un verbale del 30 ottobre 2023, depositato agli atti dell’della Procura di Perugia sul cosiddetto “aggio” – in cui sono indagati l’ex magistrato Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano – Claudioripercorre con i pm tutti i motivi di contrasto avuti negli anni passati con il presidente della Figc, Gabriele