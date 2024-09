Il paziente ‘picchiatore’ minaccia anche il primario | Tornerò con un coltello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Cesena, 21 settembre 2024 – Non sembra darsi per vinto l’uomo che nella mattinata di mercoledì ha preso a pugni e calci un medico del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena. Ieri è tornato alla carica con minacce gravissime indirizzate ad altri professionisti del Dipartimento. E la reazione dell’Ausl Romagna non si è fatta attendere: “Lo denunciamo - afferma il direttore generale Tiziano Carradori -. Non possiamo fare altro. In un paese democratico, in casi come questo, i provvedimenti spettano alle forze dell’ordine, che già conoscono l’aggressore e le sue problematiche di natura relazionale. Mi risulta che una relazione sulla persona sia stata inviata, da parte dei carabinieri che sono intervenuti prontamente, al procuratore che ha ritenuto di non adottare misure cautelari.