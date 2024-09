Grande fratello 25 Helena Prestes si sbilancia su un tema scottante e subisce la censura | cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 21 settembre 2024) Il25 è iniziato da meno di una settimana e ancheha fatto scattare l’allarme in regia per via delle sue dichiarazioni, causando problemi al reality che spesso è stato tacciato di dare il cattivo esempio in termini di immagini piuttosto spinte. La modella é al centro della bufera esplosa nel web e di discussione a mezzo media, nel mirino di chi la taccia di atti volgari ed subitodi punizione per lei.25:finisce nel mirino del web La produzione e la trasmissione Endemol/Mediaset vedeta al2024. Il motivo? La modella é tacciata di essersi spinta oltre il limite, fuori dalle regole del buon costume e il linguaggio consentito in TV, in una dichiarazione che fa discutere a mezzo media.