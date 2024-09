Gorgonzola sagra boom | 100mila i visitatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Quattro tonnellate e mezzo didolce distribuito in porzioni degustazione, venduto a forme e a pezzi o utilizzato per la preparazione dei piatti nelle cucine della Pro Loco. E ancora 4 quintali di zola piccante, quasi 2 di erborinato di capra, lo stesso quantitativo di pregiato blu di bufala, al suo debutto in. Polverizzati anche un quintale di prelibate torte al, tre e mezzo di gnocchi, cinque di riso e oltre quattro di farina gialla da polenta. I numeri sono "solo" quelli dei consumi firmati dalla Pro Loco padrona di casa in quattro osterie e vari stand allaNazionale deldop numero 24, bagno di folla e “grande abbuffata” del passato fine settimana. Altri numeri fra i numeri: 160 volontari in campo, e, cifra ancora in corso di stima, fra i 90mila e i