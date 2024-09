Giovanni Allevi la malattia un percorso alchemico verso se stessi | Crollano le maschere resta solo l’amore totale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Milano, 21 settembre 2024 – Per prima cosa ha tradotto la parola mieloma in note musicali, seguendo il processo che utilizzava Bach. Poi, mentre era costretto in un letto di ospedale, “imbottito di oppioidi”, ha composto un concerto per violoncello. Così,ha cercato di dare un senso allache gli ha cambiato la vita. Da qui nasce anche il suo ultimo libro “I nove doni”, edito da Solferino. “Non è un’opera autobiografica in cui racconto la mia sofferenza”, precisa il maestro alla presentazione nella Mondadori Duomo di Milano “ma, a partire da quella sofferenza, cerco di dare uno sguardo più universale, filosofico. È stato molto faticoso, non ho scritto di getto. Ho pesato ogni parola, perché sapevo che sarebbe stata letta da persone che vivono il dolore, in qualunque sua forma”.