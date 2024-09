G7 | Lollobrigida ' stupiremo un' altra volta le altre nazioni hanno tanto da imparare' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Siracusa, 21 set. (Adnkronos) - "un'i nostri amici delleche quando si confrontano con noi capiscono chedae noi abbiamoda dare, dal punto di vista culturale, della qualità del nostro cibo. Ma lo facciamo volentieri perché qiesto porta ricchezza alla nostra nazione". A dirlo, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione di Divinazione-Expo24 a Siracusa, nell'ambito del G7 Agricoltura, è il ministro dell'Agricoltura, Francesco. "Per la primaquesto sarà un G7 aperto. Aperto al confronto, non solo tra i paesi che ne fanno parte, ma anche con tanti governi africani che saranno qui, per uno sviluppo del pianeta che sia più giusto e più equo.