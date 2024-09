Fungaiolo colto da malore muore davanti al fratello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Fanano (Modena), 21 settembre 2024 –agli occhi deldurante un’escursione in zona Capanna Tassoni, nel comune di Fanano (provincia di Modena). I due erano partiti di mattina presto, quando all’improvviso, poco dopo le 7.30, l'uomo di 73 anni, residente in provincia di Modena, ha avuto uned é caduto a terra privo di conoscenza. Immediatamente ilha chiamato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto sono stati subito inviati l'ambulanza e l'automedica di Fanano, il Soccorso Alpino stazione Monte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza stazione dell'Abetone, i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello. Il paziente, che non era molto distante dalla strada carrozzabile, è stato raggiunto rapidamente dal personale del 118 con automedica.