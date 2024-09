Fedez pubblica un nuovo brano e parla del tentato suicidio | la dura reazione di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 21 settembre 2024) Sta succedendo di tutto sulla piazza musicale da quandoe Tony Effe hanno dato vita ad un dissing destinato a restare nella storia del rap. Tra frecciatine e brani in cui si tirano in ballo vicende personali e altre persone, arriva una nuova canzone del tutto inaspettata. L’artista milanese, non a caso, ha deciso dire un pezzo dovedel rapporto con. Unprofondo e intenso dove si fa riferimento ad un: ilsuMentre tutti si aspettavano un altro dissing contro Tony Effe, dopo l’ennesima risposta del rapper romano,ha stupito tuttindo un pezzo sulla fine del suo matrimonio con. Le parole emerse sono fortissime e stanno facendo già discutere, specie per un passo in cui si menziona un: “Di al tuo avvocato che mi ha contestato un”.