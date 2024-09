F1 Sergio Perez | È un incubo domani sarà difficilissimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Rabbia, frustrazione e, forse, anche un po’ di rassegnazione. Prosegue la stagione davvero difficilissima di. Il secondo pilota della Red Bull si è infatti dovuto accontentare per l’ennesima volta di una posizione lontana da quelle di vertice in occasione delle qualifiche del GP di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale F1 2024, chiuse fuori dalla top 10, precisamente al tredicesimo posto. Un tristissimo leitmotiv che ormai è paradossalmente diventato un’abitudine, come testimoniano anche le parole di sconforto rilasciate dal messicano al termine della sessione. Il nativo di Guadalajara non ha infatti usato giri di parole, definendo questo periodo come un vero e proprio. “È un, davvero. Ci siamo preparati bene per la Q1. Ma nella Q2 c’è stato qualcosa di strano.