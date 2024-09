F1 Norris domina la simulazione di qualifica in FP3 a Singapore Passo indietro Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Landocomincia il sabato di Marina Bay con una prestazione devastante, stampando il miglior tempo assoluto nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di2024, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’29?646 il crono realizzato con gomme soft dal britannico della McLaren, che ha fatto il vuoto nelladidiventando così il favorito d’obbligo per la pole position. Il nativo di Bristol ha rifilato quasi mezzo secondo al primo degli inseguitori, con George Russell che ha trovato un gran giro piazzando la sua Mercedes al 2° posto con un gap di 479 millesimi, mentre Oscar Piastri si è inserito in terza posizione con l’altra McLaren a 785 millesimi dal compagno di squadra.