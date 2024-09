F1 GP Singapore Wolff | Risultato deludente rispetto a FP3 speriamo di lottare per il podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “Dopo un venerdì difficile, avremmo accettato senza problemi e saremmo stati felici di conquistare la seconda fila della griglia per la gara di domani“. Sono queste le parole del team principal della Mercedes Totoal termine delle qualifiche del Gran Premio di. “Con i progressi che abbiamo fatto con la macchina durante la notte, e il passo che abbiamo dimostrato in FP3, P3 e P4 sembrano un po’ deludenti. Detto questo, non è un brutto posto da cui iniziare la gara. Sospetto che vedremo cambi di prestazione anche domani.che il lavoro che abbiamo fatto per migliorare la macchina da venerdì si traduca anche nel nostro ritmo di gara e che potremo avere una domenica competitiva in cui combatteremo per il“. F1 GP: “a FP3,diper il” SportFace.