F1 GP Singapore | si accende il duello tra Norris e Verstappen in casa Ferrari è notte fonda

(Di sabato 21 settembre 2024) Tra le strade disiiltra Landoe Max. La F1 è entrata nel diciottesimo fine settimana del calendario 2024, che comprende un totale di ventiquattro round. Con ancora sette gare da disputare prima della fine del campionato, il numero 4 della McLaren cerca la rimonta sull’olandese, ancora leader per 59 punti e centra la pole position tra le strade singaporiane.si gode il successo ottenuto su una pista in cui la posizione in griglia ha un importante impatto sui risultati della domenica, ma è presto per cantar vittoria. La seconda cesella è infatti occupata da, che ritrova la prima fila dopo una serie di fine settimana anonimi e deludenti. La Red Bull manca la vittoria da mesi e domani farà di tutto per tornare al successo. In ottica campionato costruttori, la McLaren è favorita anche questo weekend.