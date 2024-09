F1 GP Singapore Russell | Non possiamo essere delusi speriamo di lottare per il podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “Se ieri ci avessero detto che ci saremmo qualificati in seconda fila in griglia, l’avremmo sicuramente accettato. Con i miglioramenti che abbiamo fatto durante la notte, e come si è comportata la macchina nelle FP3, ci avrei ripensato”. Queste le parole di Georgedopo la quarta posizione ottenuta nelle qualifihce del Gran Premio di: “Mi sentivo super fiducioso nella macchina e tutto stava andando facilmente. Quella sensazione ci ha abbandonato in Q1 e avrei fatto di tutto per la P4. Stavamo soffrendo per la mancanza di grip e siamo riusciti a malapena passare il taglio fino alla Q3. Sono riuscito a fare un giro decente una volta che eravamo lì e, nel complesso, nonda dove abbiamo concluso la giornata. Ci piacerebbe partire più avanti, ma il team ha fatto un ottimo lavoro per rimetterci in carreggiata, quindi un grande grazie a loro.