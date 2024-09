F1 GP Singapore Hamilton | Contento del risultato domani daremo tutto per la vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “Pubblico incredibile, un ringraziamento a tutti per il supporto. Sono grato dei tifosi che sono venuti per me dail mondo“. Inizia così Lewisdopo aver conquistato il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di: “Le qualifiche per me sono state un disastro perl’anno. Ho lavorato per cercare di riportarmi davanti. All’improvviso ho sentito la macchina viva. Un peccato, abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo e alla fine fare il giro è stato un po’ complicato, probabilmente c’era ancora un piccolo margine. Sono moltodel, comunque. I meccanici hanno lavorato tantissimo, voglio ringraziarli per quello che hanno fatto. Spero di essere in una buona posizione per lottare per la”. Il sette volte campione del mondo conclude: “Prendiamo una giornata alla volta, oggi è stata una bella giornata.