Dumfries un presente da scrivere e un futuro da costruire Il piano dell’Inter

(Di sabato 21 settembre 2024) Denzelrappresenta il calciatore che, tra quelli storicamente impiegati con costanza da Simone Inzaghi all’Inter, ha goduto di un minor minutaggio nelle prime partite stagionali. Il derby può contribuire a cambiare tale realtà. SITUAZIONE CONTRATTUALE – Denzeldovrebbe firmare, nelle prossime settimane, il rinnovo del contratto con l’Inter. La volontà della squadra nerazzurra è sempre stata quella di puntare sul suo profilo sia per ilche per il. Tanto da non recedere dal tavolo delle trattative neppure quando il calciatore era intento ad avanzare pretese economiche molto importanti per prolungare la sua intesa con i meneghini. Ciò ha inciso sulla stessa disponibilità del calciatore olandese a scendere a un compromesso con l’Inter, dopo una fase di iniziale tentennamento.