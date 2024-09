Dopo aver spaccato un quadro in testa a Marina Abramovic colpisce ancora e distrugge l’opera del cinese Ai Weiwei | arrestato Vaclav Pisvejc

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Qualcuno potrebbe ricordarsi di lui per alcuni episodi che fecero scalpore a Firenze. Adesso è tornato a colpire, ma in maniera differente e in un luogo differente. Si sta parlando di, il 57enne di origini cecoslovacche che ha letteralmente distrutto un’opera d’arte esposta al Palazzo Fava di Bologna. Da oggi 21 settembre fino al prossimo 4 maggio, infatti, si tiene la mostra di Ai, dal titolo “Who am i?”. L’esposizione dell’artista, curata da Arturo Galansino, è però partita con il piede sbagliato. Durante l’inaugurazione, infatti,“Porcelain cube” è stata distrutta da. Come raccontato dal Corriere, la struttura in ceramica era di fatto un cubo vuoto (di circa un metro di lato) e si trovava nell’atrio del palazzo, poco distante da biglietteria e bookshop. L’uomo l’ha colpita e fatta in mille pezzi.