Contenuti sensibili! Malinovskyi sconvolge il calcio con un infortunio agghiacciante

(Di sabato 21 settembre 2024) Giorni caldi per ildi casa nostra! No son imágenes aptas para sensibles. Ruslan, futbolista del Génova, protagonizo una de las lesiones más escalofriantes de lo que va de temporada en ely en toda Europa. El ucraniano, en el minuto 50, no pudo seguir en el partido contra el Venezia tras sufrir una escalofriante lesión. Una jugada totalmente desafortunada, pero que tuvo un desenlace terrible. En una acción defensiva,se vio obligado a ir al suelo para llegar al balón dividido antes que el rival, pero se le quedó el pie de apoyo clavado. Se rompió el tobillo en el acto, pese a no impactar con ningún otro jugador. Se hizo daño, mucho, pero completamente solo. La imagen es terrible: el tobillo ‘mira’ en otra dirección del pie. Evidentemente, el futbolista tuvo que salir del terreno de juego en camilla y con claros signos de dolor.