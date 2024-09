Concorso subito col botto Partito il ’Città di Ascoli’ | | Cavalieri e amazzoni top

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Debutto col, tra mille emozioni, per la seconda edizione delippico ‘Città di. L’evento, organizzato dalla società ‘Bb Equestrian Ssd Arl’ e dalla Fise, in sinergia ovviamente con il Comune, ha preso il via ieri al campo Squarcia e proseguirà fino a domani con tante gare che cattureranno l’attenzione di tutti gli appassionati, molti dei quali sono giunti in città anche da altre regioni d’Italia. Ieri, in mattinata, si è svolta l’inaugurazione ufficiale del, alla presenza di tante autorità. A cominciare dal sindaco Marco Fioravanti, che ha fatto gli onori di casa insieme all’assessore allo sport Nico Stallone. "E’ un onore ospitare questa manifestazione sotto le cento torri – ha esordito il primo cittadino –. Ci faremo trovare pronti, perché in questo weekend arriveranno tante persone nel nostro meraviglioso territorio".