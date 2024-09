Collino abbandonato nel fiume Giovenco | confermate condanne per abbandono di incapace

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) L'Aquila - I giudici confermano le: tre anni di reclusione per l'di un disabile che portò alla sua tragica morte. La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato le duea tre anni di reclusione per Mirko Caniglia e Fabio Mostacci, accusati didicon l'aggravante di averne causato la morte. La sentenza si riferisce alla tragica vicenda di Collinzio D'Orazio, un uomo di 50 anni affetto da disabilità, ritrovato senza vita nelle acque delquasi cinque anni fa. I due imputati sono stati giudicati colpevoli di averlo lasciato in una condizione di estrema vulnerabilità, conducendo così al suo decesso. La Corte ha deciso di non concedere sconti di pena e ha confermato quanto stabilito in primo grado: tre anni di carcere, oltre al risarcimento alla parte civile e al pagamento delle spese processuali.