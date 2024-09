CM com – Genoa Gilardino | A Venezia tornano Bani e Zanoli Messias e Miretti ancora fuori|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 2024-09-20 15:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Due ottime notizie per ilin vista della seconda trasferta della stagione. Come annunciato da Albertodurante la conferenza stampa di presentazione alla sfida di domani in casa del, il tecnico rossoblù ha rivelato che in Laguna con il resto dei compagni ci saranno anche Mattiae Alessandro, fuori da tempo a causa di guai fisici di diversa entità: “Finalmente recuperiamo– ha annunciato il Gila – e verranno con noi a. Questa è per noi una cosa molto positiva”. Sia il centrale toscano che l’esterno emiliano sono si erano infortunati nella gara contro il Monza dello scorso 24 agosto, peraltro riportando ambedue problemi di natura muscolare. Dopo aver saltato le partite contro Verona e Roma, oraentrambi abili e arruolabili.