Cantalamessa | Napoli Conte uomo motivato

(Di sabato 21 settembre 2024) Gianluca, Senatore della Repubblica Italiana, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Giusto vietare la trasferta di Torino ai tifosi partenopei? “In primis sono dispiaciuto per i miei concittadini che non potranno andare in trasferta, ma sono arrivate nuove evidenze dopo Cagliari-che hanno reso necessaria la decisione. Una scelta impopolare che, però, punta alla tutela dell’ordine pubblico, atta ad evitare gli incroci tra tifoserie, come da comunicato stampa della Polizia di Stato. Gli stadi, ad oggi, sono abbastanza sicuri, ma autostrade ed autogrill non possono essere messe in sicurezza. Condivido la scelta, nonostante i tifosi siano la linfa vitale della materia con passione ed investimenti”.