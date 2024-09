Bagnaia rivela | Ho rischiato di stendermi in curva 5 ma non potevo accettare un altro 2 posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Un trionfo da vero leader. Francesco “Pecco”ha vinto di prepotenza la Sprint Race valida per il GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo fine settimana a Misano Adriatico, precisamente al circuito in memoria di Marco Simoncelli. Prestazione da outstanding per Pecco che, a meno sei giri dalla fine, ha sorpassato il diretto rivale Jorge Martin rosicchiando ancora punti fondamentali in ottica classifica piloti. Di +0.285 il ritardo tra i due, mentre al terzosi è accomodato un ottimo Enea Bastianini, terzo con +1.319 davanti Marc Marquez (+5.386) e Pedro Acosta (+6.580). Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport, il pilota ha commentato quanto fatto.