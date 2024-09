Autovelox in tangenziale Il suo spegnimento sarebbe ingiustificato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "L’tipo T-Expeed 2.0 collocato lungo laCarducci a Modena è regolarmente in funzione perché non è stato destinatario di alcun provvedimento, né sono state riscontrate difformità rispetto alla normativa in vigore". Lo ribadisce l’Amministrazione comunale che, in seguito alla diffida presentata dall’Associazione nazionale Tutela Utenti della Strada e degli approfondimenti avviati ha scritto al prefetto per "contribuire a chiarire, per quanto di pertinenza dell’Ente, l’inquadramento contrattuale, tecnico e giuridico dell’impianto collocato sul territorio comunale".