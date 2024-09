Atletica Assoluti società 2024 | Frattini show nel day-1 giavellotto a 8361 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Prima giornata di grande spettacolo a Modena in occasione deiCampionatididileggera. Ad accendere il Day-1 è Giovanni, che nella Finale Oro delcentra tre misure superlative nel, l’unica specialità che non ha visto azzurri presenti alle recenti Olimpiadi di Parigi. Il 21enne romagnolo allenato da Emanuele Verni, che non aveva mai superato prima gli ottanta, raggiunge 81,84, 81, 53 e uno strepitoso 83,61 al secondo tentativo. Si tratta della seconda misura italiana di tutti i tempi, inferiore soltanto al record italiano di Carlo Sonego (84,60 a Osaka nel 1999). Un passo in avanti notevole rispetto al precedente personale di 77,92: sono quasi sei idi progresso per il lanciatore della Fratellanza 1874 Modena, che fanno ben sperare anche in ottica internazionale.