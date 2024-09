Arrampicata sportiva Nicolò Sartirana eliminato in semifinale nel boulder a Praga in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Si chiude senza soddisfazioni sul fronte italiano la seconda giornata della penultima tappa stagionale delladel2024, in corso di svolgimento afino a domenica 22 settembre. Le qualificazioni di ieri avevano promosso un solo azzurro (tra uomini e donne) in, impegnato oggi nelle fasi decisive della gara maschile. Purtroppo il campione nazionale di specialità e fresco bronzo ai Campionati Universitari FISU non è riuscito a centrare il pass per l’ultimo atto (riservato ai primi 6 della classifica), attestandosi al 17° posto assoluto incon 1T1Z 2 1. Vittoria finale per il sud coreano Dohyyun Lee con 2T4Z 3 19 davanti al francese Manuel Cornu (2T3Z 5 10) e al britannico Toby Roberts (2T2Z 6 2).