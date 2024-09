Ancora tutto da buttare Garage e cantine riparte oggi la raccolta dei beni danneggiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Da un anno e mezzo erano solo un brutto ricordo, ma nelle ultime ore sui marciapiedi delle vie toccate dall’ultima alluvione sono tornati alti cumuli di mobili ed elettrodomestici coperti di fango. Si tratta degli oggetti distrutti dall’acqua che,una volta, dovranno essere smaltiti. Il limo fuoriuscito dai tombini e dallo stesso Montone ha lambito le, ie i piani terra delle abitazioni in diverse zone della città, in particolare a Villanova e in via Pelacano e Isonzo (dove, peraltro, molte abitazioni sono a livello strada) derubando i proprietari, per la seconda volta in meno di due anni, di oggetti spesso nuovi, riacquistati in seguito alla recente esondazione, ma anche di ricordi preziosi, custoditi con cura, alcuni dei quali magari sono sopravvissuti al disastro del maggio 2023 solo per finire sott’acqua nella sua replica (in scala minore) del 2024.