AlluvioneMeloni | le polemiche ad altri

(Di sabato 21 settembre 2024) 18.50 "Leci sono sempre in Italia. Preferisco lavorare, lele lascio agli". Così il presidente del Consiglio Meloni interpellata sulledopo l'alluvione in Emilia Romagna e Marche nei giorni scorsi. "Abbiamo convocato in tempo reale il Consiglio dei ministri, dichiarato lo stato d'emergenza, fatto uno stanziamento iniziale per le urgenze di 20 mln e in accordo con la regione va valutato quando si ha più chiara l'entità di ciò che è accaduto",ha detto a margine dell'Expo DiviNazione.