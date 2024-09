Al via il G7 a Siracusa Lollobrigida Siamo unici nella produzione di cibo Gli gli agricoltori sono i primi ambientalisti’

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Al viasplendida isola di Ortigia ail DiviNazione Expo legato al G7 Agricoltura per la prima volta legato anche alla pesca. Le nostre eccellenze uniche al mondo, ma anche “un evento che parla delle tante soluzioni che il governo Meloni ha messo in campo. Una vetrina sulla qualità, sulle tecnologie, sull’innovazione, sul rispetto millenario per la natura che hanno i nostrie i nostri pescatori. Presenti le Regioni italiane con i loro stand per mostrare le eccellenze territoriali”. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, nel corso del punto stampa inaugurale dello stand Masaf presso il Divinazione Expo, ha illustrato temi e prospettive. Un evento in grande stile che coinvolge 600 imprese e vede oltre 200 stand disseminate nelle suggestive vie dell’isola di Ortigia.