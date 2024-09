A che ora Fenerbahce-Galatasaray oggi in tv | canale orario e streaming Super Lig 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Tutto pronto per il Classico in Turchia: ilospita ilalle 19:00 di, sabato 21 settembre, nella cornice dell’Ulker Stadium ?ükrü Saraco?lu. Dopo un’estate movimentata, i due club più famosi dellaLig turca si sfidano sul campo con due punti a separarli in classifica: quindici per il, tredici per il. Il Gala vuole conservare il punteggio pieno e si gode Victor Osimhen, già protagonista con un assist ma ancora in cerca del primo gol in giallorosso. Un pericolo in più per Josè Mourinho che si affida ad Edin Dzeko al centro dell’attacco: il bosniaco ha già messo a referto otto gol stagionali e insegue la doppia cifra a settembre. La partita è attesissima, ma non sarà trasmessa in diretta tv ein Italia. Al momento nessun broadcaster ha acquistato i diritti del campionato turco nel nostro paese.