Youth Summer Camp 2024 il programma delle giornate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Pisa, 20 settembre- Pisa ospita ilorganizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani a partire da ieri, giovedì 19 settembre fino a domenica 22 agli Arsenali Repubblicani. La manifestazione nazionale è realizzata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e l’Agenzia Italiana per la Gioventù. 100 giovani da tutta Italia sono a Pisa per partecipare ai quattro giorni di lavori assembleari che porteranno alla stesura definitiva del Piano Nazionale Giovani 2025. Il Consiglio Nazionale dei Giovani, istituito con legge 145 del 2018, è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.