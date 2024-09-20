Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 15:30 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI SIAMO TRA ANAGNI E FERNTINO, IN DIREIZONE NAPOLI, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DITRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE è CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, CODE A PARTIRE DA FIORENTINI NEL SENSO OPPOSTO CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCOROD ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E PRENESTINA IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 24 ORE POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 17.00 POI DALLE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 12:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE DI ROMA TRA LA FARNESINA E L USCITA DELLA BATTERI ANOMENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI POI SI RALLENTA PE RTRAFFICO SULLA FLAMINIA E LA TIBURTINA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PROSEGUE LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO FINO ALLE ORE 17:00 NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL POSSIBILI STOP PER BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E LA LINEA TERMINI-CENTOCELLE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 11:30 - DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 10:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
- Gli ingegneri della BAT puntano sulla mobilità sostenibile - Una visione di lungo periodo che si concretizza puntando sulla conversione verde della viabilità e ...di finanziamenti per la realizzazione di nuove piste ciclabili all'interno dei comuni della regione. canosaweb
- Gli ingegneri della Bat puntano sulla mobilità sostenibile, bene Trani con la ciclabile del mare - Una visione di lungo periodo che si concretizza puntando sulla conversione verde della viabilità e ...di finanziamenti per la realizzazione di nuove piste ciclabili all'interno dei comuni della regione. traniviva
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