Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 15 | 30

(Di venerdì 20 settembre 2024)DEL 20 SETTEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI SIAMO TRA ANAGNI E FERNTINO, IN DIREIZONE NAPOLI, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DITRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE è CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, CODE A PARTIRE DA FIORENTINI NEL SENSO OPPOSTO CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA INCIDENTE SULLA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCOROD ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E PRENESTINA IN ESTERNA DALLA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 24 ORE POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 17.00 POI DALLE 20.