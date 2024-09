Ufficiale Bagnaia ora non ci sono più dubbi | tifosi in visibilio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 20 settembre 2024): adesso non cipiùe ial settimo cielo. Ecco l’annuncio del corridore della Ducati Dopo il secondo posto a Misano, che lo ha riavvicinato a Jorge Martin, Pecco, campione del modo in carica in sella alla sua Ducati, è pronto a tornare in pista. E il Mondiale riprenderà di nuovo dall’Italia e dallo stesso circuito. Che lui conosce bene, essendo di casa.(Lapresse) – Ilveggente.itPrima della pausa ha vinto Marc Marquez, sfruttando nel migliore dei modi quel momento di pioggia durante la gara, volando al primo posto in classifica e non mollandolo più. Poi negli ultimi giri Pecco ha deciso di non forzare la mano, visto che Martin ormai era dietro dopo aver sbagliato totalmente la propria strategia. E si è pure accontentato del second posto, quello che gli ha permesso ad oggi di essere a sette punti dalla testa della graduatoria.