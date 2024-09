Totò Schillaci alla camera ardente l’incontro tra la moglie Barbara e la ex | le parole commuovono

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Celebrati nella cattedrale a Palermo i funerali di, il calciatore eroe di Italia 90 morto mercoledì 18 settembre dopo una lotta di tre anni contro un cancro al colon. Laera stata allestita allo stadio Renzo Barbera da lì questa mattina il feretro è stato portato nel rione Cep dove il calciatore ha vissuto fino a quando non venne acquistato dal Messina. In cattedrale oltre mille persone hanno atteso il feretroper l’ultimo saluto.“è il volto bello della Palermo che non molla”, ha detto il parroco della cattedrale, Filippo Sarullo, nell’omelia per i funerali di. “Toto’ ha trasmesso luce – ha aggiunto – anche attraverso i suoi occhi vivi ed eloquenti, amandovi come figlio, marito, papà, fratello, familiare, parente, amico.