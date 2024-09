Torna il Luna park ma sotto stretta sorveglianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lo scorso anno l’arrivo dela Legnano aveva coinciso con alcuni episodi e scontri tra gruppi rivali di adolescenti, sfociati in risse e in "promesse" di nuovi scontri poi fortunatamente evitati: quest’anno, alla vigilia dell’apertura dell’importante punto di attrazione che in autunno caratterizza l’area di pizza Primo maggio, Comune e Polizia locale hanno deciso di premunirsi per tempo e così agli ingressi dell’area farà la sua comparsa un sistema di telecamere di controllo interamente dedicato. Con una recente determina, infatti, il Comune di Legnano ha deciso di acquisire un apparato di videocon sistema conta-persone che consenta, attraverso le telecamere di, di monitorare gli accessi, contribuendo così a garantire la sicurezza generale durante lo svolgimento dell’evento.