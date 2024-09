Tomesani è uno dei soci della Phytos la società che cura il campo del Dall’Ara che mercoledì sera ha retto al nubifragio | I teloni sarebbero stati un autogol Notti di presidio | così abbiamo salvato il campo dall’acqua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se l’esordio del Bologna in Champions League si è potuto svolgere regolarmente nonostante la pioggia insistente di questi giorni è anche merito del manto erboso del, capace di reagire al meglio alle precipitazioni e offrire ai rossoblù e agli ospiti dello Shakhtar un rettangolo verde altamente performante per gli oltre 100 minuti di gioco (recuperi compresi) che hanno impegnato le due squadre. Un risultato raggiunto grazie a unamaniacale delle caratteristiche del, portato avanti dagli specialisti di, azienda di Crespellano che dal 1998 affianca il Bologna nellaparte più importante del. Per molti,, ilsarebbe stato impraticabile, eppure il debutto europeo dei rossoblù si è giocato.