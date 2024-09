Thiago Motta allenatore del Napoli | la verità dietro al suo no

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutta laal secco no dial: ecco il retroscena con Aurelio De Laurentiis Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-ha rilasciato un commento sulla sua vicinanza alla panchina azzurra. E in un contesto così concitato, a poche ore dal big match, proviamo a fare chiarezza in merito al suo ‘no’. Un no secco, senza argomentazioni. Cosìha risposto alla domanda del giornalista in sala stampa “Ha mai avuto la possibilità di allenare il?”. Dalle corde vocali del mister è arrivato un deciso “no“. In realtà, il tecnico della Juventus era uno degli accreditati a diventare un nuovo mister azzurro in passato, dopo l’addio di Luciano Spalletti. All’epoca dei fatti, Aurelio De Laurentiis aveva una lista di diversi allenatori papabili per la panchina del, fino ad arrivare al sì di Rudi Garcia.